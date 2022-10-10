Военные коммунальщики Северного флота приступили к переводу автомобильной и специальной техники на зимний период эксплуатации

Военные коммунальщики филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК Северного флота) приступили к переводу автомобильной и специальной техники на зимний период эксплуатации.

Специалисты жилищно-коммунальных служб Мурманской и Архангельской областей филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК СФ) выполнят комплекс мероприятий по замене масел и специальных жидкостей, проведут проверку функционирования основных узлов, электрических и гидравлических. В общей сложности специалистами будет выполнено более 50 технических операций на каждой единице техники.

Всего специалистами будет переведено на зимний режим эксплуатации более 120 единиц техники, в том числе 97 единиц инженерной и коммунальной техники.

Пресс-служба Северного флота, результаты выполненных работ будут проверены специально созданной комиссией филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК СФ).

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12440942@egNews