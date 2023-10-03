Военные коммунальщики Северного флота приступили к переводу автомобильной и специальной техники на зимний период эксплуатации

Специалистами отделения эксплуатации автомобильной и специальной техники филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ОСК Северного флота началась подготовка к переводу автомобильной и специальной техники на осенне-зимние условия эксплуатации.

Мероприятия перевода на сезонный режим эксплуатации проводятся в целях подготовки техники и материально-технической базы к использованию по назначению в осенне-зимних условиях эксплуатации, совершенствования организации эксплуатации и технической подготовки водительского и обслуживающего состава.

Совместно с ремонтными подразделениями Министерства обороны Российской Федерации проводятся работы по ремонту техники. Проведены инструкторско-методические занятия с работниками жилищно-коммунальных служб филиала. В ходе проведённых работ будут заменены горюче-смазочные материалы, топливные и масляные фильтры, обслужены системы питания, смазки двигателей, обслужены ходовые части автомобильной и специальной техники.

Всего специалистами будет переведено на зимний режим эксплуатации более 120 единиц техники, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12480638@egNews