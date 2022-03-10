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Мурманская область. Арктика (16+)10.03.22 12:00

Военные коммунальщики Северного флота приступили к плановому ремонту объектов казарменно-жилищного фонда

Специалисты жилищно-коммунальных служб ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Северному флоту приступили к плановому ремонту военных объектов, находящихся в их оперативном управлении. Всего планируется провести ремонтные работы на 34 объектах в 16 военных городках Мурманской и Архангельской областей. Общая стоимость ремонта составляет более 10 миллионов рублей.

В комплекс ремонтных работ казарменно-жилищного фонда входит: косметический ремонт внутренних помещений (общей площадью 2262 кв. метра) и напольного покрытия (площадью 518 кв. метров), восстановление кровельного покрытия (площадью 3140 кв. метров), поверхности стен фасадов зданий (площадью 1215 кв. метров). Планируется установка радиаторов центрального отопления, металлических оконных решеток, замена водонагревателей, оконных и дверных блоков.

Как сообщает пресс-служба СФ, для проведения ремонта в жилищно-коммунальных службах сформировано 17 бригад. Работы ведутся уже на 13 объектах.

В весенний период, после таяния снега, военные коммунальщики проведут субботники и займутся озеленением. С приходом тепла в двух военных городках Мурманской области они высадят деревья и кустарники.

 

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