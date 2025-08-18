Мурманская область. Арктика (16+)18.08.25 12:45
Военные коммунальщики Северного флота приступили к пробным топкам котельных
Подготовка к отопительному сезону 2025-2026 годов в ЖКС №10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) идёт по плану. На текущий момент готовность объектов и инженерных сетей достигла 75%, 59 военных городков уже получили паспорта готовности.
В августе запланированы пробные топки 24 котельных, обеспечивающих теплом 79 военных городков в Архангельской, Вологодской областях и Республике Коми. Эти испытания позволят проверить работоспособность котельного оборудования, теплосетей и внутридомовых систем, а также оперативно устранить выявленные недостатки.
Отопительный сезон начнётся в сроки, установленные местными властями.
Фото предоставлено Жилищно-коммунальной службой №10 Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-
Последние комментарии
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
-Скоро в эфире15:50«Иван Грозный. Фильм первый. Помазанник». Документальный фильм (12+)16:35«В. Гости». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Доходы самозанятых в России за последний год увеличились и заметно превышают зарплаты штатных сотрудников-PRO Валюту (16+)Курс доллара США стабилен в парах с евро и фунтом стерлингов, слабо повышается по отношению к иене-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане попросили установить дополнительную урну и новый ящик для песка около остановки общественного транспорта «Улица Радищева»-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры