Военные коммунальщики Северного флота приступили к пробным топкам котельных

Подготовка к отопительному сезону 2025-2026 годов в ЖКС №10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) идёт по плану. На текущий момент готовность объектов и инженерных сетей достигла 75%, 59 военных городков уже получили паспорта готовности.

В августе запланированы пробные топки 24 котельных, обеспечивающих теплом 79 военных городков в Архангельской, Вологодской областях и Республике Коми. Эти испытания позволят проверить работоспособность котельного оборудования, теплосетей и внутридомовых систем, а также оперативно устранить выявленные недостатки.

Отопительный сезон начнётся в сроки, установленные местными властями.

Фото предоставлено Жилищно-коммунальной службой №10 Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).