Военные коммунальщики Северного флота приступили к проведению плановых работ по текущему ремонту собственными силами на обслуживаемых объектах инженерной инфраструктуры

Все работы текущего ремонта собственными силами направлены на обеспечение в текущем году безаварийной работы коммунальных объектов в военных городках Северного флота.

Всего в эксплуатации жилищно-коммунальной службы №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) находится более 1500 объектов казарменно-жилищного фонда, теплового, водопроводно-канализационного хозяйств и более 360 км инженерных сетей, а также 3 объекта электросетевого хозяйства (ДЭС), более 150 км электрических сетей в более чем120 военных городках.

Отметим, что по результатам проведенных осенних осмотров жилищно-коммунальной службой №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) был сформирован и утверждён план ремонта собственными силами объектов казарменно-жилищного фонда, теплового, водопроводно-канализационного и электросетевого хозяйства на 2026 год.

На объектах казарменно-жилищного фонда запланированы работы по установке оконных и дверных блоков, ремонту системы центрального отопления, восстановлению кровельного покрытия, косметическому ремонту внутренних помещений, восстановлению напольного, потолочного покрытий, замене трубопровода системы водоснабжения.

На объектах теплового и водопроводно-канализационного хозяйства запланированы работы по замене участков трубопровода тепловых и водопроводных сетей, замене котлов, насосного оборудования, колосниковых решеток.

На объектах электросетевого хозяйства планируется выполнить мероприятия по замене осветительных приборов на энергосберегающие светильники, а также мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности котельных, путем перехода на другую марку топлива.

Фото предоставлено жилищно-коммунальной службой №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).