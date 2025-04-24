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Мурманская область. Арктика (16+)24.04.25 11:45

Военные коммунальщики Северного флота приступили к проведению весенних субботников

На объектах военной и социальной инфраструктуры в преддверии 1 мая - Праздника весны и труда военные коммунальщики жилищно-коммунальной службы №10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) организовали проведение субботников.

В рамках проведения субботников коммунальщики приводят в порядок прилегающие территории к административным зданиям и сооружениям, проводят уборку внутри помещений, в котельных залах, обновляют и окрашивают информационные стенды и пожарные щиты, производят уборку сезонного мусора с тротуаров и газонов около объектов водопроводно-канализационного и теплового хозяйства.

Особое внимание при проведении субботников уделяется объектам военно-исторического наследия. В порядок приводятся аллеи и скверы, обновляются памятные знаки и стелы.  

На сегодняшний день субботники проведены в 46 военных городках в Архангельской, Вологодских областях, Республике Коми, убрано свыше 9500 м2  прилегающей территории объектов Минобороны России, вывезено и утилизировано более 100 м3  твёрдого коммунального мусора.

К работам привлечены все работники служб и структурных подразделений.

Проведение субботников на объектах, обслуживаемых ЖКС №10, является важной составляющей комплекса мероприятий по поддержанию высокого уровня готовности к эксплуатации инженерных сетей и сооружений, а также созданию комфортных условий для проживания и работы военнослужащих и гражданского персонала. Данная работа способствует укреплению положительного имиджа Вооружённых Сил Российской Федерации и повышению доверия населения к деятельности военных коммунальных служб.

 

 

Фото предоставлено Филиалом ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по ВМФ.

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