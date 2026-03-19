«Военные коммунальщики Северного флота приступили к весенним осмотрам объектов Минобороны России»

Специалисты жилищно-коммунальных служб Северного флота филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) совместно с командованием воинских частей проводят плановые весенние осмотры казарменно-жилищного фонда, зданий и сооружений, инженерного и технического оборудования, прилегающих территорий и внешнего благоустройства объектов имущественного комплекса.

Обследования проводятся для своевременной и качественной подготовки военных городков к работе в зимний период 2026-2027 годов.

Общим весенним осмотрам подлежит более 2000 объектов казарменно-жилищного фонда и 270 коммунальных объектов в военных городках, расположенных на территории Мурманской, Архангельской, Вологодской областей и республики Коми. Одновременно будет проведена диагностика сетей теплоснабжения и водоснабжения общей протяженностью более 500 км.

На объектах казарменно-жилищного и специализированного жилого фондов будут проведены испытания с применением аппаратно-программного мобильного диагностического комплекса «Стрела-П».

По результатам весенних осмотров будут скорректированы планы текущих, капитальных ремонтов и планы подготовки объектов к работе предстоящий зимний период.

Фото предоставлено ЖКС №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).