Военные коммунальщики Северного флота проведут субботники в преддверии Дня Победы

В жилищно-коммунальных службах филиала Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России по Северному флоту в Мурманской и Архангельской областях в преддверии Дня Великой Победы пройдут субботники.

В ходе них военные коммунальщики приведут в порядок мемориалы и памятники защитникам Отечества, расположенные на подведомственной территории. Также будут проведены работы по очистке и благоустройству военных городков Северного флота со всеми объектами инфраструктуры и жилыми домами.

Проведение субботников в жилищно-коммунальных службах спланировано в период с 15 апреля по 21 мая. В ходе субботников будет выполнен сбор и вывоз бытового мусора, уборка газонов, приведение в порядок водостоков и ограждающих элементов зданий, покраска бордюрного камня, очистка от снега отмосток зданий и оголовков колодцев коммунальных объектов и инженерных коммуникаций.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, работники жилищно-коммунальных служб активно готовятся к проведению субботников, проводят инструктажи по вопросам охраны труда и пожарной безопасности. Хозяйственным инвентарем для проведения субботников военные коммунальщики полностью обеспечены.