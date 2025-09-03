Военные коммунальщики Северного флота провели комплексные противоаварийные тренировки

В рамках подготовки к отопительному сезону 2025–2026 гг. в жилищно-коммунальной службе №10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) прошли масштабные противоаварийные учения, направленные на обеспечение бесперебойного теплоснабжения объектов Министерства обороны Российской Федерации.

В мероприятиях участвовали четыре аварийно-ремонтные бригады общей численностью 40 человек, а также было задействовано 15 единиц штатной техники, включая специализированные аварийно-восстановительные машины и транспортные средства.

Основной целью учений стала комплексная проверка готовности аварийно-ремонтных формирований и оперативно-диспетчерской службы к оперативному реагированию на нештатные ситуации, которые могут возникнуть на объектах, находящихся в ведении Минобороны России. В ходе тренировок отработаны алгоритмы действий дежурных смен и специализированных бригад при ликвидации аварий, протестирована надежность каналов связи для оперативного обмена информацией, проверено техническое состояние спецтехники, предназначенной для аварийно-восстановительных работ, а также подтверждено наличие необходимого запаса материальных средств, инструментов и оборудования.

Особое внимание уделялось организации взаимодействия с командирами войсковых частей, муниципальными органами власти и региональными центрами МЧС России.

Следует отметить, что в зоне ответственности службы находится более 70 военных городков и свыше 600 объектов казарменно-жилищного фонда, расположенных на территории Архангельской и Вологодской областей, а также Республики Коми.

Фото предоставлено Жилищно-коммунальной службой № 10 Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).