Военные коммунальщики Северного флота провели комплексные проверки котельных

Военные коммунальщики жилищно-коммунальной службы №9 (г. Мурманск) и жилищно-коммунальной службы №10 (г. Северодвинск) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное хозяйство» Минобороны России (по ВМФ) завершили комплексные проверки котельных, обеспечивающих теплом военные городки и социально-значимые объекты в гарнизонах Северного флота.

Выездные комиссии под руководством начальников отделений служб и производственных участков проверили техническое состояние основных и резервных котлов, подготовленность личного состава котельных, укомплектованность запасными частями и средствами пожаротушения, работу аварийных бригад.

Как сообщает начальник ЖКС №9 (г. Мурманска) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВМФ) Сергей Ермаков, по результатам проверок было установлено, что оборудование находится в исправном состоянии, личный состав подготовлен. На всех теплогенерирующих объектах полностью сформирован нормативный запас котельного топлива. Подача тепла на объекты военной инфраструктуры обеспечена в полном объёме.

Всего в оперативном управлении жилищно-коммунальной службы №9 (г. Мурманск) и жилищно-коммунальной службы №10 (г. Северодвинск) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное хозяйство» Минобороны России (по ВМФ) находится 120 объектов, обеспечивающих теплоснабжение военных городков, из них 109 котельных, 11 – центральных тепловых пунктов.

Фото предоставлено ЖКС №9 (г. Мурманск) и жилищно-коммунальной службы №10 (г. Северодвинск) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное хозяйство» Минобороны России (по ВМФ).