Военные коммунальщики Северного флота провели противоаварийные тренировки

В жилищно-коммунальных службах филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Северному флоту проведены противоаварийные тренировки на коммунальных объектах. В ходе тренировок были отработаны действия диспетчеров и персонала аварийно-ремонтных бригад при возникновении аварийных или нештатных ситуаций. Мероприятия прошли в отдаленных гарнизонах Мурманской области, таких как посёлок городского типа Печенга, посёлки Оленья Губа и Лупче-Савино.

По оценке руководства филиала центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России по Северном флоту учебные цели тренировок были достигнуты, а выявленные замечания и недостатки устранены в ходе их проведения. Работа диспетчеров контрольно-диспетчерских отделений жилищно-коммунальных служб филиала организована в соответствии с алгоритмом действий диспетчерских отделов филиалов ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России при получении информации о чрезвычайных происшествиях (ситуациях) и иных событиях имеющих социальную значимость.

Как сообщает пресс-служба СФ, противоаварийные тренировки на коммунальных объектах Минобороны России проводятся ежемесячно. Их главной целью является отработка правильных действий персонала аварийных бригад при ликвидации возможных аварийных и нештатных ситуаций возникающих при эксплуатации объектов и сетей теплового хозяйства, объектов казарменно-жилищного фонда. При проведении тренировок основное внимание уделяется технике безопасности, позволяющей сохранить жизнь и здоровье ремонтников во время фактической ликвидации коммунальных аварий.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12411443@egNews