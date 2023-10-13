Военные коммунальщики Северного флота провели противоаварийные тренировки с аварийно-ремонтными бригадами

В жилищно-коммунальной службе №3 Мончегорска филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Северному флоту проведена противоаварийная тренировка с целью приобретения практических навыков и способностей персонала аварийно-ремонтной бригады, диспетчерской службы самостоятельно, быстро, качественно и технически грамотно действовать при возникновении технологических нарушений, применяя правила технической эксплуатации и техники безопасности.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, такие тренировки проводятся ежемесячно на всех объектах теплового и водопроводно-канализационного хозяйства.

Тренировки позволяют отрабатывать правильные и безошибочные действия персонала и аварийных бригад при ликвидации технологических нарушений, уменьшение тяжести их последствий на объектах и сетях теплового и водопроводно-канализационного хозяйства, казарменно-жилищного фонда.

Систематическое и добросовестное проведение противоаварийных тренировок позволяет рабочему персоналу максимально грамотно и слаженно действовать при любых технологических нарушениях и вовремя предотвратить аварию.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12481946@egNews