Военные коммунальщики Северного флота провели тренировку по пожарной безопасности

В жилищно-коммунальной службе №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) состоялась плановая тренировка по действиям в условиях возможного возникновения пожара и признаков горения в административном здании, отработана эвакуация, тушение условного пожара, использование средств индивидуальной защиты и первичных средств пожаротушения (огнетушителей).

На котельных, в складских и чердачных помещениях проведена ликвидация препятствий, захламляющих выходы и проходы, проверены все первичные средства пожаротушения.

На информационных стендах котельных, а также в помещениях производственных участках службы вывешены плакаты с мерами пожарной безопасности и номера телефонов спасательных служб. Организовано взаимодействие с воинскими частями по тушению пожаров на объектах, входящих в зону ответственности Северного флота, и прилегающих территориях.

Как отмечает Андрей Викторович Гвоздовский, начальник службы (пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций), в целях предупреждения возможных возгораний и распространения огня в помещениях объектов казарменно-жилищного фонда в военных городках Министерства обороны Российской Федерации работниками жилищно-коммунальной службы №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) проводятся ежегодные плановые мероприятия по огнезащитной обработке деревянных конструкций зданий, сооружений и помещений.

Огнезащитная обработка материалов является одним из основных методов обеспечения пожарной безопасности.

Фото предоставлено отделением (планирования и документационного обеспечения) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).