Военные коммунальщики Северного флота провели внеплановую противоаварийную тренировку

В жилищно-коммунальной службе №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ОСК Северного флота проведена внеплановая противоаварийная тренировка по действиям персонала аварийно-ремонтной бригады при возникновении технологических нарушений на объектах казарменно-жилищного фонда.

Данное мероприятие проведено с целью сохранения жизни и здоровья людей при возникновении технологических нарушений при эксплуатации объектов и сетей теплового хозяйства, объектов казарменно-жилищного фонда, выработки правильных и безошибочных действий персонала и аварийных бригад, скорейшей ликвидации технологических нарушений, уменьшение тяжести последствий, исключение материального ущерба, а также исключение поломок и выхода из строя оборудования.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по результатам тренировки учебные цели достигнуты, работа диспетчеров контрольно-диспетчерского отделения жилищно-коммунальной службы организована в соответствии с руководящими документами.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12477452@egNews