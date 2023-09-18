Военные коммунальщики Северного флота провели внеплановую противоаварийную тренировку

В жилищно-коммунальной службе №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ОСК Северного флота проведена внеплановая противоаварийная тренировка. Военные коммунальщики Северного флота в ходе тренировки отработали действия персонала аварийно-ремонтной бригады при возникновении технологических нарушений на объектах казарменно-жилищного фонда.

Основные задачи тренировки - выработка правильных и безошибочных действий персонала и аварийных бригад при ликвидации технологических нарушений, уменьшение тяжести их последствий.

Данное мероприятие проведено прежде всего с целью предотвращения подобных аварийных ситуаций и сохранения жизни и здоровья людей в случае их возникновения.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в результате тренировки учебные цели достигнуты, работа диспетчеров контрольно-диспетчерского отделения жилищно-коммунальной службы №4 организована в соответствии с «Алгоритмом действий диспетчерских отделов филиалов ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России при получении информации о чрезвычайных происшествиях (ситуациях) и иных событиях, имеющих социальную значимость».

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12479165@egNews