Военные коммунальщики Северного флота провели внеплановую противоаварийную тренировку
На производственных участках жилищно-коммунальной службы филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Северному флоту проведены внеплановые противоаварийные тренировки.
Военные коммунальщики Северного флота в ходе тренировки отработали действия персонала диспетчерской службы и аварийно-ремонтной бригады при возникновении технологических нарушений на объектах казарменно-жилищного фонда.
Личный состав быстро, качественно и технически грамотно действовал, применяя правила технической эксплуатации и техники безопасности, эксплуатационные инструкции и инструкции по охране труда.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, систематическое и добросовестное проведение противоаварийных тренировок позволяет рабочему персоналу максимально грамотно и слаженно действовать при любых технологических нарушениях и вовремя предотвратить аварию.
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12533792@egNews