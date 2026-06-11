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Мурманская область. Арктика (16+)11.06.26 11:00

Военные коммунальщики Северного флота проверяют здания с помощью комплекса «Стрела-П»

Специалистами жилищно-коммунальной службы №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) проводятся вибродинамические испытания и мониторинг технического состояния зданий и сооружений казарменно-жилищного фонда, а также объектов коммунального назначения. Указанные мероприятия осуществляются с применением аппаратно-программного диагностического комплекса «Стрела-П».

Ежегодно по результатам осенних и весенних осмотров формируется перечень объектов с признаками аварийности, на основании которого в дальнейшем утверждается план проведения вибродинамических испытаний. В соответствии с годовым планом на 2026 год оценке подлежит техническое состояние 80 объектов.

На сегодняшний день с использованием мобильного комплекса «Стрела-П» уже обследовано более 22 зданий и сооружений, находящихся в ведении Северного флота, что составляет 30% от общего плана.

В мае 2026 года комплекс прошёл ежегодное техническое обслуживание, по результатам которого признан пригодным к применению в качестве средства измерения для дальнейшей работы.

За период с 2018-го по 2026 год с применением комплекса специалистами обследовано свыше 400 зданий с признаками аварийности.

Особенностью комплекса «Стрела-П» является возможность выявления скрытых повреждений, недоступных для обнаружения традиционными методами, а также определения технического износа и остаточного ресурса строительных конструкций. На основании результатов вибродинамических испытаний принимается решение о возможности дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений, о необходимости безотлагательного ремонта отдельных конструктивных элементов в процессе эксплуатации либо о включении соответствующих работ в состав текущего или капитального ремонта.

 

 

Фото предоставлено ЖКС №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).

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