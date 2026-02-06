Военные коммунальщики Северного флота проводят комплекс мероприятий, направленных на соблюдение требований экологической безопасности

Специалисты Жилищно-коммунальной службы №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) уделяют особое внимание разработке и реализации комплекса мер, направленных на обеспечение экологической безопасности.

Ключевым направлением в данной сфере является развитие инфраструктуры для накопления, транспортировки и переработки отходов. Вывоз твёрдых коммунальных отходов с территорий военных городков Северного флота осуществляется региональным оператором на основании действующих договоров. Ежемесячный объём вывозимых отходов составляет около 2900 м³, а за 2025 год было вывезено порядка 35000 м³. В 2026 году планируется расширение сети накопления путем установки более 60 новых контейнеров на контейнерных площадках.

Для эффективного обращения с отходами с 2019 года в ЗАТО г. Североморск эксплуатируется мусороперегрузочная станция мощностью не менее 23 тысяч тонн в год. Она обслуживает Североморск и близлежащие военные населённые пункты на восточном берегу Кольского залива. Собранные отходы направляются в экотехнопарк, который включает мусоросортировочный комплекс и полигон суммарной мощностью свыше 430 тысяч тонн в год, для дальнейшей сортировки, размещения и утилизации.

Параллельно реализуется программа по энергосбережению и повышению энергоэффективности объектов Минобороны России, в рамках которой производится замена ртутьсодержащих ламп на светодиодные.

Это позволяет исключить использование вредных веществ: в прошлом году на утилизацию было передано более 400 единиц отработанных ртутьсодержащих ламп I класса опасности.

Кроме того, служба обеспечивает своевременный вывоз золошлаковых отходов, образующихся в отопительный период. За 2024-2025 годы с прикотельных площадок вывезено более 2000 тонн таких отходов.

Фото предоставлено ЖКС №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).