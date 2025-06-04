Военные коммунальщики Северного флота проводят ремонт системы холодного водоснабжения

Военные коммунальщики Северного флота продолжают осуществлять ремонт обслуживаемых объектов. В жилищно-коммунальной службе №10 Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) ведутся работы по ремонту системы холодного водоснабжения (сети пожарного водопровода) в одном из военных городков Архангельской области. Эти работы необходимы для обеспечения надёжного и бесперебойного функционирования системы.

Работы включают комплекс мероприятий: диагностику технического состояния трубопроводов, фасонных частей, запорно-регулирующей арматуры и пожарных гидрантов, а также выявление участков с коррозией, утечками или другими дефектами с последующим ремонтом или заменой поврежденных элементов.

Как сообщает инженер по связям со СМИ жилищно-коммунальной службы №10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ), завершение ремонтных работ планируется до конца августа, после чего будет проведена проверка работоспособности системы с помощью гидравлических испытаний и оценки ее соответствия техническим требованиям.

Эффективное и своевременное выполнение ремонтных работ позволит обеспечить надежную защиту военного городка от возможных пожаров и других чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийным состоянием систем холодного водоснабжения (неисправностью системы пожарного водопровода).

Работы организованы и ведутся в тесном взаимодействии с командованием воинских частей.

Фото предоставлено жилищно-коммунальной службой №10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).