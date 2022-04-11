Военные коммунальщики Северного флота проводят весенние осмотры коммунальных объектов и казарменно-жилищного фонда

Сотрудники жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК СФ) приступили к проведению весенних осмотров на объектах в гарнизонах Северного флота.

Весенние осмотры проводятся для своевременной и качественной подготовки материально-технической базы военных городков Вооруженных cил Российской Федерации к работе в зимних условиях 2022-2023 годов, уточнения объёмов работ по текущему ремонту, выполняемому в летний период 2022 года, определения объёмов работ по капитальному ремонту и включения их в план капитального ремонта на 2023 год, обеспечения пожарной безопасности, подготовки к пожароопасному сезону 2022 года.

Всего подлежит осмотру более 3173 объектов казарменно-жилищного фонда и коммунальных объектов, свыше 787 километров инженерных сетей.

Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с требованием руководящих документов. Осмотры производятся согласно утвержденному графика. Отставаний от графика нет, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12416886@egNews