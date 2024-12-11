Военные коммунальщики Северного флота проводятся комплексные проверки котельных в гарнизонах

В преддверии новогодних праздников военными коммунальщиками жилищно-коммунальной службы №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное хозяйство» Минобороны России (по Военно-морскому флоту) проводятся комплексные проверки котельных, обеспечивающих теплом военные городки и социально-значимые объекты в гарнизонах Северного флота.

Выездные комиссии под руководством начальников отделений службы и производственных участков проверяют техническое состояние основных и резервных котлов, подготовленность личного состава котельных, укомплектованность запасными частями и средствами пожаротушения, работу аварийных бригад.

Как сообщает ведущий инженер отделения (планирования и документационного обеспечения) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ), по результатам проверок было установлено, что оборудование находится в исправном состоянии, личный состав подготовлен.

Отметим, что для обеспечения бесперебойной подачи тепла и воды на объекты во время подготовки к отопительному периоду специалистами службы были своевременно и качественно выполнены плановые ремонты и техническое обслуживание объектов, сформирован аварийный запас котельного топлива.

Подача тепла на объекты военной инфраструктуры обеспечена в полном объёме.

Всего в оперативном управлении жилищно-коммунальной службы №9 находится 127 объектов, обеспечивающих теплоснабжение военных городков, из них 113 котельных, 14 – центральных тепловых пунктов.

Учитывая климатические особенности местности, а также отсутствие магистральной газовой инфраструктуры региона, в Мурманской области было построено две блочно-модульные котельные, работающие на природном газе. Помимо самих котельных, построена система приёма, хранения и регазификации. Данная система позволяет обеспечить длительное хранение и выдачу сжиженного природного газа на котельные, при этом давление газа в системе хранения поддерживается автоматически.

Фото предоставлено жилищно-коммунальной службой №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное хозяйство» Минобороны России (по ВМФ).