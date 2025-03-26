Военные коммунальщики Северного флота проводятся весенние осмотры объектов военной инфраструктуры

Ежегодно на объектах военной и социальной инфраструктуры работниками жилищно-коммунальной службы №9 (г. Мурманск) ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России проводятся весенние осмотры, в рамках которых оценивается техническое состояние зданий, коммунальных сооружений и элементов благоустройства.

Как сообщает Елена Чёрная, ведущий инженер отделения (планирования и документационного обеспечения) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ), весенние осмотры проводятся с целью своевременного выявления и устранения дефектов, что минимизирует вероятность возникновения аварийных ситуаций и исключает незапланированные финансовые расходы, связанные с ликвидацией их последствий. На основании актов общих осмотров объектов формируются заявки для включения в планы текущих и капитальных ремонтов.

Всего в соответствии с указаниями органов военного управления о порядке подготовки коммунальных сооружений воинских частей и организаций Минобороны России до 25 апреля 2025 г. осмотры будут проведены на 1730 коммунальных объектах, из которых более 1500 объектов казарменно-жилого фонда, 200 объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

По состоянию на 24 марта текущего года силами службы уже осмотрено более 150 объектов КЖФ (10%), порядка 30 объектов водопроводно-канализационного хозяйства (14%). В настоящее время утверждено более 30 актов осмотра объектов коммунального хозяйства Минобороны России.

Мероприятия, реализуемые в рамках государственного задания, проводятся на территории 124 военных городков.

Фото предоставлено отделением (планирования и документационного обеспечения) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).