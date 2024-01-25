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Мурманская область. Арктика (16+)25.01.24 10:45

Военные коммунальщики Северного флота работают в усиленном режиме

Работы по очистке кровель от снега и наледи производится силами персонала жилищно-коммунальных служб филиала «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Северному флоту. Опасные зоны возле зданий и сооружений, где возможен сход снега и наледи с кровель, ограждаются сигнальными лентами. Очистка территорий и подъездных путей осуществляется в соответствии с заявками командования воинских частей, а также выявлением опасных участков путём ежедневного обхода.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, военными коммунальщиками только за последнюю неделю осуществлена механизированная уборка более 11 военных городков казарменно-жилищного фонда общей площадью около 14700 квадратных метров, также на военных объектах вручную работниками очищены кровли от снега и наледи 29 зданий, а это 5432 квадратных метра.

Для механизированной уборки подъездных путей и территории ежедневно задействуется специальная техника. В первую очередь очищаются подъездные пути к социально значимым объектам.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12497494@egNews

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