Военные коммунальщики Северного флота работают в усиленном режиме

В связи с перепадами температуры и ожидаемым снегопадом, сотрудники жилищно-коммунальной службы №9 (г. Мурманск) усилили работу по поддержанию порядка и безопасности в военных городках Северного флота.

В зону ответственности службы входит содержание свыше 1700 объектов казарменно-жилищного фонда, теплового и водопроводно-канализационного хозяйства, а также 360 км инженерных сетей. Помимо этого, обслуживаются 3 дизельные электростанции, и 179 км электрических сетей. На зимний режим эксплуатации переведены 95 теплоисточников, обеспечивающих теплоснабжение более 120 военных городков.

Особое внимание уделяется расчистке территорий и подъездных путей к социально значимым объектам (госпиталям, поликлиникам и их филиалам), а также к котельным для бесперебойной доставки топлива. Это необходимо для надёжного теплоснабжения объектов военной и социальной инфраструктуры.

Очистка кровель от снега и наледи выполняется специализированной подрядной организацией с применением спецтехники. Участки, где возможен сход снега, ограждаются предупредительными лентами.

Уборка территорий и дорог осуществляется по заявкам командования воинских частей. Для предотвращения гололёда дорожное покрытие и тротуары регулярно обрабатываются противогололёдными реагентами. Ежедневно для этих работ привлекается специализированная техника.

На сегодняшний день специалисты обеспечены всем необходимым оборудованием, инвентарем и транспортом. Со всеми работниками проведены внеплановые инструктажи по технике безопасности.

Фото предоставлено отделением (планирования и документационного обеспечения) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).