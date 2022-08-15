Военные коммунальщики Северного флота реализуют национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»

В рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на военных объектах Минобороны России внедряется универсальная цифровая платформа инвентаризации, учёта и контроля оказания коммунальных услуг, а также состояния всех видов энергоресурсов и имущественного комплекса ведомства.

Данная система позволит считывать показания приборов учёта всех топливно-энергетических ресурсов на территории военных городков и передавать их по информационно-коммуникационным каналам связи на общий сервер.

Специалисты жилищно-коммунальных служб ФГБУ Центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны России по Северному флоту установят и подключат 888 узлов доступа в более чем 60 военных городках Северного флота, дислоцированных в Мурманской и Архангельской областях. Произойдёт это до конца 2022 года.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, удаленный контроль за учётом поставляемых ресурсов позволяет мгновенно отслеживать любые изменения показаний приборов учёта, а также быстро реагировать на выход их из строя. Также у военных коммунальщиков появится существенная экономия трудозатрат по снятию показаний, необходимых для расчета оплаты предоставленных коммунальных услуг.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12433266@egNews