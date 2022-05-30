Военные коммунальщики Северного флота сэкономили 26 миллионов рублей

В целях снижения затрат на коммунально-эксплуатационное обеспечение энергоресурсами объектов Минобороны Российской Федерации филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Северному флоту был принят комплекс мер по оптимизации систем тепло- и водоснабжения жилищно-коммунального хозяйства.

В соответствии с решением заместителя министра обороны России были переданы в муниципальную собственность 4 объекта, что позволило сэкономить более 7,5 млн рублей в год.

15 объектов теплового и водопроводно-канализационного хозяйства военных городков на территории Мурманской и Архангельской областей законсервировали в связи с отсутствием потребителей. Экономический эффект от этого составил более 18,4 млн рублей в год.

В соответствии с федеральным законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» выполнены работы по переводу котельной в гарнизоне Североморск-3 на электрическое оборудование, которое позволяет тратить на теплоснабжение военного городка на 700 тысяч рублей в год меньше, чем это было при отоплении углём.

Общий экономический эффект от проведенных мероприятий составил 26,8 млн рублей, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12423586@egNews