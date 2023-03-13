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Мурманская область. Арктика (16+)13.03.23 14:00

Военные коммунальщики Северного флота следят за чистотой военных городков

Сотрудниками жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России развёрнута плановая работа в рамках реализации национального проекта «Экология».

Вывоз твёрдых коммунальных отходов осуществляется более чем из 280 военных городков, согласно утвержденного графика. Так же осуществляется вывоз медицинских отходов класса «А» с объектов ФГКУ «1469» военно-морского клинического госпиталя – собственными силами филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК Северного флота) на АО «Завод термической обработки твердых бытовых отходов».

За прошедший 2022 год сотрудниками филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России проведён ремонт на 7 контейнерных площадках, произведена замена контейнеров, окрашивание и маркировка. Согласно утвержденному плану на 2023 год, ремонт будет выполнен на 9 контейнерных площадках.

Как сообщает пресс-служба СФ, работа по управлению отходами, в том числе бытовыми, медицинскими и другими опасными отходами, является самой неотложной и важнейшей задачей для сокращения риска возможных вторичных воздействий на здоровье человека и окружающей среды. Достойное обеспечение санитарного состояния улиц, своевременный вывоз мусора, его переработка одна из важнейших задач жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12457347@egNews

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