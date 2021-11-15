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Мурманская область. Арктика (16+)15.11.21 12:30

Военные коммунальщики Северного флота следят за экологией

Обеспечение достойного санитарного состояния улиц, эффективное обращение с твёрдыми коммунальными отходами, своевременный вывоз мусора и его обезвреживание и переработка является первоочередной задачей военных коммунальщиков и одной из основных целей национального проекта «Экология».

В текущем году силами филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ОСК Северного флота в Североморске по техническому обслуживанию обустроены контейнерные площадки на причале судов вспомогательного флота и при филиале Военно-морского музея Северного флота «Краснознаменная подводная лодка К-21». Произведена замена контейнеров в 5 военных городках, приведены в надлежащее санитарное состояние 22 контейнерных площадки, производится поэтапное окрашивание и маркировка металлических мусорных баков. Вывоз твердых коммунальных отходов с военных объектов осуществляется согласно утверждённому графику.

В Североморске вывоз твёрдых коммунальных отходов, согласно ранее заключенным договорам, осуществляется из 25 военных городков силами регионального оператора АО «Ситиматик», вывоз медицинских отходов класса «А» с объектов ФГКУ «1469» военно-морского клинического госпиталя - собственными силами филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ОСК Северного флота на АО «Завод по термической обработке твёрдых бытовых отходов».

В рамках концессионного соглашения АО «Ситиматик» построило и ввело в эксплуатацию мусороперегрузочную станцию в ЗАТО г. Североморск мощностью не менее 23 тысяч тонн в год. Эта станция стала второй в Мурманской области, построенной в рамках создания новой системы обращения с отходами, на неё будут поступать отходы из Североморского гарнизона. Оборудование новой станции отечественного производства. Собранные здесь отходы будут отправлять в экотехнопарк для сортировки, хранения или утилизации. Экотехнопарк включает построенные в Кольском районе мусоросортировочный комплекс мощностью не менее 180 тысяч тонн в год и полигон отходов мощностью не менее 250 тысяч тонн в год.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, работа по управлению отходами, в том числе бытовыми, медицинскими и другими опасными отходами, является самой неотложной и важнейшей задачей для сокращения риска возможных вторичных воздействий на здоровье человека и окружающей среды.

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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