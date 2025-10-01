Военные коммунальщики Северного флота сообщили о старте отопительного сезона

На основании постановлений глав муниципальных органов и приказов начальников гарнизонов на объектах военной и социальной инфраструктуры Министерства обороны Российской Федерации, находящихся в зоне ответственности жилищно-коммунальной службы №9 (г. Мурманск) и жилищно-коммунальной службы №10 (г. Северодвинск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ Минобороны России (по ВМФ), начался отопительный период 2025–2026 гг.

На сегодняшний день тепло подано в военные городки, дислоцированные в Мурманской, Архангельской и Вологодской областях.

В первую очередь особое внимание было направлено на организацию и обеспечение установленного теплового режима на социально-значимых объектах: учреждениях «1469 Военно-морской клинический госпиталь» МО РФ, военных поликлиниках, общежитиях, многоквартирных жилых домах и других объектах, включая школы, детские сады, казармы, столовые, военкоматы, призывные пункты.

Также на трёх удалённых теплогенерирующих объектах, входящих в зону ответственности Северного флота, создан годовой нормативный запас топлива для прохождения всего отопительного периода. На Крайний Север поставлено более 300 тонн твёрдого котельного топлива.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, всего в оперативном управлении служб находится 121 объект, обеспечивающий теплоснабжение военных городков: 110 котельных и 11 центральных тепловых пунктов.

За летние месяцы работниками ЖКС №9 и ЖКС №10 к началу отопительного периода 2025-2026 гг. подготовлено более 2300 объектов теплового и водопроводно-канализационного хозяйства, казарменно-жилищного фонда, а также более 570 километров инженерных сетей.

Фото: https://mil.ru/news/46bdc6a4-800d-4eef-87e2-d4b10f96c04f