Военные коммунальщики Северного флота успешно завершают комплекс масштабных ремонтных работ на обслуживаемых объектах
Специалисты жилищно-коммунальной службы №10 Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России выполнили капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, включая сети пожарного водопровода, в военном городке, расположенном в городе Северодвинске Архангельской области.
Также произведена замена 11 железобетонных колодцев, проложено свыше 1000 метров современных трубопроводов, устойчивых к коррозии и перепадам температур, установлены новые фасонные части, запорно-регулирующая арматура и современные пожарные гидранты, соответствующие самым строгим стандартам безопасности.
Завершающим этапом ремонтных работ в ноябре стали гидравлические испытания, подтвердившие полную работоспособность системы и ее соответствие проектным параметрам.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, благодаря эффективному и своевременному выполнению ремонтных работ, военный городок надёжно защищён от возможных пожаров и других чрезвычайных ситуаций, вызванных аварийным состоянием систем холодного водоснабжения и неисправностью системы пожарного водопровода. Это гарантирует безопасность личного состава и сохранность военной инфраструктуры.
Фото: https://mil.ru/news/86e42d0f-03b0-48b4-ab17-124b806e842f