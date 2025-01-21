Военные коммунальщики Северного флота в рамках ремонтной кампании собственными силами отремонтировали более 200 объектов

Военные коммунальщики Северного флота завершили работы по текущему ремонту собственными силами объектов казарменно-жилищного фонда, теплового, водопроводно-канализационного и электросетевого хозяйства в военных городках, находящихся в зоне ответственности жилищно-коммунальной службы №9 (г. Мурманск) и жилищно-коммунальной службы №10 (г. Северодвинск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).

Как сообщает ведущий инженер отделения (планирования и документационного обеспечения) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ), на 51 объекте казарменно-жилищного фонда выполнены отделочные работы внутренних помещений, произведена замена оконных и дверных блоков, радиаторов отопления, сантехнического оборудования, выполнен ремонт кровельных покрытий, фасадов, отмосток. Обустроено 8 контейнерных площадок.

На 35 объектах водопроводно-канализационного хозяйства проведены работы по замене более 4200 метров участков водопроводных сетей, произведён ремонт насосного оборудования с заменой запорно-регулирующей арматуры.

На 39 объектах теплового хозяйства произведена замена более 1100 метров трубопроводов тепловых сетей, 14 единиц насосного оборудования, порядка 12 единиц котлов, более 382 колосниковых решёток.

На 43 объектах электросетевого хозяйства проведены работы по замене более 23000 осветительных приборов на энергосберегающие светильники. Также специалистами службы выполнены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности котельных, путем перехода на другую марку топлива.

В целях недопущения возникновения возгораний на социально значимых объектах перед началом и в ходе прохождения отопительного периода в военных городках проведены ежегодные плановые мероприятия по огнезащитной обработке деревянных конструкций зданий, сооружений и помещений на 62 объектах общей площадью более 21350 кв. метров.

Все работы текущего ремонта собственными силами коммунальщиками Северного флота выполнены в рамках подготовки к отопительному периоду 2024-2025 гг. и направлены на обеспечение безаварийной работы коммунальных объектов в военных городках Мурманской, Архангельской, Вологодской областях и Ненецком автономном округе.

Фото предоставлено отделением (планирования и документационного обеспечения) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).