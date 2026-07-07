Военные коммунальщики Северного флота выполнили комплекс мероприятий по противопожарной безопасности на объектах Минобороны

В рамках подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов специалистами жилищно-коммунальных служб №9 и №10 филиал ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по ВМФ) проведён комплекс плановых противопожарных мероприятий.

На всех объектах, находящихся на эксплуатационном обеспечении ЖКС, выполнены техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем пожарной автоматики, а также проведены гидравлические испытания внутренних противопожарных водопроводов. В ходе работ проверено более 250 пожарных кранов и свыше 80 систем пожарной сигнализации, осуществлена перезарядка более 1600 огнетушителей.

В целях повышения уровня пожарной безопасности проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли объектов казарменно-жилищного фонда.

Планом на 2026 год предусмотрена обработка 21 объекта общей площадью свыше 14800 м². На текущий момент работы завершены на 11 объектах, проведены эксплуатационные испытания 15 наружных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.

Реализация указанного комплекса мер обеспечивает безопасную эксплуатацию объектов в отопительный период 2026–2027 годов. Полное завершение всех противопожарных мероприятий запланировано до 1 ноября 2026 года.

Фото предоставлено ЖКС № 9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).