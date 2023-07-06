Военные коммунальщики Северного флота выполняют подготовку объектов к пожароопасному периоду

Специалисты жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК Северного флота) выполняют подготовку объектов Северного флота к пожароопасному летнему периоду.

В целях оперативного реагирования на возможные пожароопасные ситуации в жилищно-коммунальных службах созданы оперативные группы по обеспечению и реализации мероприятий в летний пожароопасный период.

Специалисты проверяют состояние первичных средств пожаротушения, работоспособность наружных и внутренних источников пожарного водоснабжения (пожарных гидрантов), а также выполняют работы по очистке территорий.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, все проводимые мероприятия направлены на своевременное предупреждение возможных пожароопасных ситуаций на эксплуатируемых объектах жилищно-коммунального хозяйства, недопущение гибели и травматизма людей, а также потери материальных ценностей.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/