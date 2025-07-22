Военные коммунальщики Северного флота завершают работы по промывке и опрессовке систем отопления казарменно-жилищного фонда Министерства обороны РФ

Военные коммунальщики жилищно-коммунальной службы №10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) успешно завершают масштабный комплекс мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг. Эти работы включают в себя промывку и опрессовку систем отопления казарменно-жилищного фонда, находящегося в оперативном управлении ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.

Так, было проведено тщательное обследование, а затем модернизация и восстановление ключевых элементов теплохозяйства 565 объектов казарменно-жилищного фонда, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности службы. В частности, подготовлены к эксплуатации в осенне-зимний период 21 казарма, 12 штабов, 15 столовых, 1 спорткомплекс, 159 хранилищ (складов), 2 военно-медицинских лечебных учреждения и 350 прочих объектов казарменно-жилищного фонда.

Комплекс работ охватил 79 военных городков, дислоцированных в Архангельской и Вологодской областях, а также в Республике Коми.

Особое внимание уделялось инспектированию состояния тепловых узлов, насосного оборудования, запорной арматуры, герметичности фланцевых и сварных соединений, а также оценке состояния теплоизоляции трубопроводов и оборудования. Все выявленные неисправности и отклонения от нормативных параметров были оперативно устранены в ходе проведения ремонтных работ.

Фото предоставлено инженером по связям со СМИ жилищно-коммунальной службы №10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).