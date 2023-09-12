Военные коммунальщики Северного флота завершили навигационный завоз топлива в районы Крайнего Севера

В рамках навигационного завоза в 2023 году завершена плановая поставка твёрдого котельного топлива для нужд ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ОСК Северного флота на теплогенерирующие объекты, расположенные в районах Крайнего Севера.

Для реализации данного мероприятия заключены все необходимые контракты по оказанию услуг доставки топлива. Закуплены и, несмотря на короткие сроки навигации (2-3 месяца северного лета), перевезены на Крайний Север более 4 тысяч тонн твёрдого котельного топлива (уголь марки ДПК), для обеспечения работы теплогенерирующих объектов в Мурманской, Архангельской областях и Ненецком автономном округе.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на 15 теплогенерирующих объектах, входящих в зону ответственности Северного флота, создан годовой нормативный запас топлива для прохождения всего отопительного зимнего периода.

На сегодняшний день навигационный завоз топлива завершён полностью.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12478746@egNews