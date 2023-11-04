Военные коммунальщики Северного флота завершили осенние осмотры зданий и сооружений, объектов коммунального значения

В целях своевременной и качественной подготовки материально-технической базы военных городков к работе в зимних условиях 2023-2024 годов, филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Северному флоту проведена работа по проведению общих осенних осмотров объектов казарменно-жилищного фонда и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Всего работникам жилищно-коммунальных служб Северного флота осмотрено более 3000 объектов.

Особое внимание при осмотре было уделено системам отопления, водоснабжения, электроснабжения и вентиляции; проверке работы котлов, целостности системы трубопроводов отопления, водоснабжения.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, при подготовке зданий к зиме устранены все недостатки, выявленные по завершении предыдущего отопительного сезона. Данные мероприятия позволяют обеспечить эксплуатацию здания в предстоящем зимнем периоде.

Осенние осмотры проводятся ежегодно для оценки технического состояния объектов казарменно-жилищного фонда, коммунальных сооружений и инженерных сетей перед зимним периодом эксплуатации.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12484006@egNews