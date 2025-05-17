Военные коммунальщики Северного флота завершили перевод коммунальной техники на летний режим эксплуатации

Специалистами жилищно-коммунальный службы №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации (по ВМФ) завершены мероприятия по переводу автомобильной, инженерной и коммунальной техники, гаражей на режим весенне-летней эксплуатации.

Как сообщает Сергей Тихонович Ермаков, начальник ЖКС №9 (г. Мурманска) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВМФ), в ходе проведенных мероприятий выполнены работы по замене масел, смазок, проверен уровень охлаждающих жидкостей, а также содержание в ней воды, обслужены тормозные и гидравлические системы; проверена исправность электрооборудования, освещения на территории гаражей, стоянок техники, готовность противопожарного оборудования и освидетельствование средств молниезащиты.

Внутренний порядок в гаражах и противопожарное состояние в них приведены в строгое соответствие с требованиями Руководства по единым типовым требованиям к паркам воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации.

Всего специалистами переведено на летний режим эксплуатации более 100 единиц автомобильной, инженерной и коммунальной техники.

Фото предоставлено отделением (планирования и документационного обеспечения) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).