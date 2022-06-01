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Мурманская область. Арктика (16+)01.06.22 16:00

Военные коммунальщики Северного флота завершили перевод своей техники на летний режим эксплуатации

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ОСК Северного флота в Мурманской и Архангельской областях завершили перевод автомобильной и специальной техники на летний режим эксплуатации. Также были проведены инструкторско-методические занятия с работниками жилищно-коммунальных служб, обслуживающих эту технику.

В ходе перевода техники на летний режим эксплуатации была проведена замена масел и смазок, проверен уровень охлаждающих жидкостей, а также содержание в ней воды, выполнены различные регулировки, обслужены тормозные и гидравлические системы. В общей сложности специалистами было проделано более 50 технических операций на каждой единице техники. Также была проведена проверка готовности противопожарного оборудования и освидетельствование средств молниезащиты, проверена исправность электрооборудования, освещения на территории гаражей, стоянок хранения техники.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, всего специалистами было переведено на летний режим эксплуатации более 120 машин, в том числе 97 единиц инженерной и коммунальной техники. Результаты выполненных работ были проверены специально созданной комиссией филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ОСК Северного флота.

К началу нового периода обучения на летний режим эксплуатации была переведена вся техника береговых войск Северного флота, кроме арктических подразделений на островах Северного Ледовитого океана. Всего было обслужено более 8,5 тысячи единиц колёсной и гусеничной техники.

 

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12423771@egNews

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