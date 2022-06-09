Военные коммунальщики СФ передали управление общежитиями и жилыми домами Росжилкомплексу и частным управляющим компаниям

В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации о переходе к единой централизованной системе управления и распоряжения жилищным фондом функции по эксплуатации, ремонту и содержанию многоквартирных домов сняты с органов управления материально-технического обеспечения – ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» МО РФ.

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Северному флоту (СФ) с начала лета передал свои полномочия управляющей компании по обслуживанию многоквартирных жилых домов и общежитий.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, управление ведомственными общежитиями в Мурманской и Архангельской областях отныне входит в обязанности филиала «Северный» ФГАУ «Росжилкомплекс». Многоквартирные жилые дома, расположенные на территории муниципалитетов, передаются в управляющие компании путем открытого конкурса органами местного самоуправления в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12424784@egNews