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Мурманская область. Арктика (16+)12.09.24 16:00

Военные коммунальщики завершают навигационный завоз топлива в отдаленные гарнизоны в полном объёме

Специалисты филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по 12 ГУ МО рапортуют о завершении навигационного завоза топливных ресурсов в отдаленные и труднодоступные гарнизоны.

В течении трёх месяцев филиалом доставлено свыше 12 тысяч тонн топлива, из которых 11 тысяч тонн приходится на Архангельскую область. Объём поставленных ресурсов обеспечит бесперебойную работу котельных в отдалённых военных городках 12 Главного управления Минобороны России в Архангельской области, Камчатском крае, Чукотском автономном округе и Республике Саха (Якутия) при прохождении отопительного периода 2024-2025 гг.

Формирование необходимых запасов топлива на осенне-зимний период и расчёт финансирования проводились согласно плану на 2024-2025 гг. с учётом ранее представленных заявок.

Мероприятия по подготовке к зиме в военных городках планируется полностью завершить до конца сентября.

 

Фото предоставлено Филиалом ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по 12 ГУ МО (г.Москва).

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