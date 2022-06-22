Военные контрразведчики почтили память советских воинов в День памяти и скорби

Ровно 81 год назад, 22 июня 1941 года, началось вторжение Германии в СССР, в тот же день войну Советскому Союзу объявили Италия и Румыния. Днём позже, 23 июня – Словакия. 26 июня 1941 года Финляндия объявила, что находится в состоянии войны с Советским Союзом, а через три дня немецкие войска вместе с финской армией перешли советско-финскую границу.

Контрразведчики вместе с воинскими подразделениями Северного флота принимали непосредственное участие в защите Советского Заполярья, обороняли полуострова Средний и Рыбачий, наступали в майской операции 1942 года. Вместе с частями и соединениями морской пехоты и кораблей Северного флота осенью 1944 года освобождали от фашизма Кольскую землю. Чекисты участвовали в операциях на коммуникациях противника, охране караванов союзников, в эскортировании группы военных кораблей из Англии и Америки.

В боях Великой Отечественной войны чекисты Северного флота показали себя смелыми и выносливыми воинами, не щадящими своих сил и жизни ради победы над врагом. Вот несколько примеров:

Находясь в морском добровольческом отряде майора Старовойтова, оперуполномоченный капитан Березкин Б.Л. участвовал в июньских боях 1941 года против наступавших на Мурманск немцев. Во время вражеской атаки часть бойцов стала отступать, началась паника. Чтобы спасти положение Березкин Б.Л. поднялся во весь рост и повёл бойцов в контратаку. Немцы были отброшены. В бою Березкин Б.Л. был ранен в обе ноги, но поддержал боевой дух краснофлотцев. За годы войны награждён орденом «Красное Знамя» (1942), орденом «Красная Звезда» (1944), медалью «За оборону Советского Заполярья» (1944).

В мае 1942 года начальник Отдела контрразведки по Йокаганьской военно-морской базе майор Бугорский С.А., участвовал в морском бою на корабле СКР-20. Самолёты противника повредили корабль, он стал погружаться в воду. Майор Бугорский С.А., раненый в руку и ногу, спас с тонущего корабля на шлюпке шесть моряков. За годы войны награждён орденом «Отечественной войны 2 степени» (1944 г.), медалью «За боевые заслуги» (1944), медалью «За оборону Советского Заполярья» (1944), орденом «Красная звезда» (1945).

Оперуполномоченный лейтенант Волыхин М.К., в контрразведывательном обеспечении которого находился 347 отдельный пулеметный батальон, в бою за освобождение порта Лиинахамари был ранен, однако до выполнения батальоном своей задачи с поля боя не ушел и в тыл не эвакуировался. За отвагу и смелость, проявленную в бою, Волыхин М.К. награждён орденом «Красное Знамя».

Оперуполномоченный 63 бригады морской пехоты старший лейтенант Степанов И.А. 14-15 октября 1944 года вел бой и, впоследствии, с группой бойцов 1-го батальона штурмовал хребет Муста-Тунтури, за что награжден орденом «Отечественной войны II степени».

Обслуживавший отдельную штрафную роту оперуполномоченный лейтенант Ахраменко В.Е. в бою при прорыве укрепленной линии немцев на хребте Муста-Тунтури (перешеек полуостровов Средний и Рыбачий) шёл во главе передовых подразделений роты, воодушевляя бойцов своим примером. В момент атаки Ахраменко В.Е. был смертельно ранен и 10 октября 1944 г. скончался. За мужество, проявленное в боях, дисциплину и настойчивость в выполнении порученного дела, награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья» и орденом «Отечественной войны 2 степени (посмертно)».

Достойное отношение к героической истории Советского народа, увековечение памяти солдата Великой Отечественной войны – это то немногое, чем мы сегодня можем выразить свою благодарность за спасение мира от фашистских захватчиков.

В преддверие Дня памяти и скорби, сохраняя лучшие чекистские традиции, сотрудники УФСБ России по Северному флоту осуществили выезд на полуостров Рыбачий, где почтили память и облагородили могилу героически погибшего военного контрразведчика лейтенанта Ахраменко В.Е., установили рядом с захоронением памятный знак, описывающий его подвиг.

Ранним утром 22 июня сотрудники Управления приняли участие в митинге памяти, состоявшемся в Мурманске у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

В этот же день в Североморске у мемориальной часовни в память о защитниках Советского Заполярья, тружениках тыла, павших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны, сотрудники Управления провели митинг и возложили цветы. Молодым чекистам вручены первые служебные удостоверения и даны наказы быть верными Присяге, готовыми в любых сложных и тяжёлых условиях бороться за свободу и независимость Отечества, хранить память об участниках Великой Отечественной войны, которые отдали свои жизни за свободу и независимость Родины.

Фото предоставлено УФСБ России по Северному флоту.