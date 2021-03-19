Военные контрразведчики провели уроки мужества для школьников военных гарнизонов Северного флота
Военные контрразведчики провели уроки мужества для школьников военных гарнизонов Северного флота
Сотрудники Управления ФСБ России по Северному флоту провели уроки мужества для учеников средних общеобразовательных школ военных гарнизонов Мурманской области. В мероприятиях приняли участие руководство и преподавательский состав учебных заведений, а в некоторых школах – представители ветеранской организации Мурманской области.
Уроки были посвящены истории создания праздника, когда в феврале 2018 года воины молодой Советской республики достойно противостояли немецким войскам в сражениях под Нарвой и Псковом, одерживая первые победы над регулярными войсками кайзеровской Германии.
Ученики, перелистывая страницы тех памятных событий, вспоминая о великом подвиге русского народа, получили ответы на вопросы о том, как в условиях разрухи и голода удалось создать армию, в короткие сроки доказавшую свою силу в боях с врагами.
Узнали о том, что армия и флот также нуждаются в защите от преступных посягательств врага и о том, что на этом невидимом фронте ведут работу военные контрразведчики. Они следят за тем, чтобы в войска не проникли шпионы и террористы, преступники и бандиты, торговцы наркотиками и оружием. Выявляют и пресекают деятельность иностранных спецслужб, экстремистских и террористических организаций. Защищают военные секреты. Борются с коррупционерами и расхитителями военного имущества. Оказывают помощь в повышении боеготовности частей. Плечом к плечу с солдатами и моряками участвуют в боевых службах кораблей и подводных лодок, командировках в горячие точки.
Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Северному флоту, кроме того, школьникам, перед каждым из которых уже скоро встанет вопрос выбора будущей профессии, доведена информация о критериях отбора и правилах поступления в ведомственные образовательные организации ФСБ России для дальнейшего обучения.