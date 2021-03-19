Военные контрразведчики провели уроки мужества для школьников военных гарнизонов Северного флота

Сотрудники Управления ФСБ России по Северному флоту провели уроки мужества для учеников средних общеобразовательных школ военных гарнизонов Мурманской области. В мероприятиях приняли участие руководство и преподавательский состав учебных заведений, а в некоторых школах – представители ветеранской организации Мурманской области.

Уроки были посвящены истории создания праздника, когда в феврале 2018 года воины молодой Советской республики достойно противостояли немецким войскам в сражениях под Нарвой и Псковом, одерживая первые победы над регулярными войсками кайзеровской Германии.

Ученики, перелистывая страницы тех памятных событий, вспоминая о великом подвиге русского народа, получили ответы на вопросы о том, как в условиях разрухи и голода удалось создать армию, в короткие сроки доказавшую свою силу в боях с врагами.

Узнали о том, что армия и флот также нуждаются в защите от преступных посягательств врага и о том, что на этом невидимом фронте ведут работу военные контрразведчики. Они следят за тем, чтобы в войска не проникли шпионы и террористы, преступники и бандиты, торговцы наркотиками и оружием. Выявляют и пресекают деятельность иностранных спецслужб, экстремистских и террористических организаций. Защищают военные секреты. Борются с коррупционерами и расхитителями военного имущества. Оказывают помощь в повышении боеготовности частей. Плечом к плечу с солдатами и моряками участвуют в боевых службах кораблей и подводных лодок, командировках в горячие точки.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Северному флоту, кроме того, школьникам, перед каждым из которых уже скоро встанет вопрос выбора будущей профессии, доведена информация о критериях отбора и правилах поступления в ведомственные образовательные организации ФСБ России для дальнейшего обучения.