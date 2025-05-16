Военные контрразведчики провели уроки мужества для школьников военных гарнизонов Северного флота и кадетов НВМУ г. Мурманск

В преддверии 82 годовщины со дня образования Управлении контрразведки «СМЕРШ» Наркомата Военно-морского флота сотрудники Управления ФСБ России по Северному флоту совместно с руководством и преподавательским составом учебных заведений провели уроки мужества для учащихся средних общеобразовательных школ военных гарнизонов Мурманской области и филиала Нахимовского военно-морского училища.

Сотрудники Управления рассказали юным северянам о подвигах и мужестве военных контрразведчиков, которые вместе с воинскими частями Северного флота принимали непосредственное участие в защите советского Заполярья.

Так, в годы Великой Отечественной войны Военно-морской флот СССР действовал в невероятно трудных условиях, которые невозможно было предвидеть накануне войны. Тем не менее, он до конца выполнил свой долг, воспитав за годы боевых действий закалённые кадры и приобретя богатейший опыт войны на море.

Северный флот активно участвовал в боевых действиях с противником на море и на суше, обороняя северное побережье, порты и военно-морские базы, а также в десантных операциях, в том числе на территории Норвегии. Вследствие этого значительная часть личного состава, особенно морской пехоты и береговой обороны, находилась в постоянном боевом соприкосновении с вражескими силами армии и флота. Эти условия обстановки значительно увеличивали возможности проникновения агентов противника в советские войска.

Боевые качества флота определяют матросы, старшины, офицеры, генералы и адмиралы. Но есть ещё одна очень важная категория флотских специалистов – морские контрразведчики, на которых возлагается ответственная задача – обеспечивать безопасность флота и его личного состава.

82 года назад, 31 мая 1943 года, вскоре после образования Главного управления контрразведки «СМЕРШ» Наркомата обороны СССР, Государственный комитет обороны утвердил положение об Управлении контрразведки «СМЕРШ» Наркомата Военно-морского флота и его органах на местах.

Контрразведчики-североморцы активно участвовали в боевых действиях на Севере. Оперативники ОКР «СМЕРШ» бригад морской пехоты вместе с частями в течение 1941–1944 гг. обороняли полуострова Средний и Рыбачий. Оперативный состав эскадры кораблей, бригад торпедных катеров и морских охотников, а также ОКР «СМЕРШ» охраны водного района Северного флота участвовали в операциях на коммуникациях противника и по охране караванов союзников. За весь период войны в Заполярье не было ни одного случая проявления трусости и недостойного поведения контрразведчиков на поле боя.

На протяжении войны сотрудниками контрразведки Северного флота пресекались разведывательные устремления не только Абвера, но и союзных СССР стран, которые получили возможность вести против Советского Союза разведку с использованием официальных возможностей. В частности,

на Северном флоте дислоцировались отдельные авиационные части, группы надводных кораблей и подводных лодок Великобритании. В городах Мурманске, Архангельске, Полярном, посёлке Ваенге находились многочисленные представители британского и американского военных ведомств. Контрразведывательная работа в Полярном и Ваенге, где находилась британская военно-морская миссия, госпиталь и подразделения английских ВВС, целиком возлагалась на подразделения ОКР «СМЕРШ» Северного флота. Иностранные военные представительства в Мурманске и Архангельске «курировали» органы наркомата госбезопасности СССР. Данные миссии, функционировавшие вплоть до июля 1945 года, представляли собой внушительные центры английской и американской разведок. Под видом сотрудников официальных представительств, офицеров, матросов, лётчиков, врачей и переводчиков иностранные разведорганы направляли в Советский Союз беспрепятственно и в большом количестве лучшие кадры своих «русских отделов».

Всего во время Великой Отечественной войны чекистами Северного флота выявлены 59 разведчиков, действовавших в составе иностранных миссий. Добыты и систематизированы ценные материалы, которые раскрывали устремления английской и американской разведок на Севере.

Как и все воинские подразделения, контрразведчики Северного флота несли боевые потери. При исполнении служебного долга в боях и морских сражениях погибли оперуполномоченные М.Ф. Дворянников, Н.Н. Падчин, С.П. Михайлов, В.Е. Ахраменко, С.Т. Шибанов, В.А. Ларионов, Н.И. Шамрай.

Военная летопись флотской контрразведки имеет немало славных страниц. Работники органов государственной безопасности своим достойным трудом приблизили наступление Победы в Великой Отечественной войне, сберегли жизнь многим тысячам бойцов и командиров.

Объединившись ради великой цели – спасения Родины от врага, – армия и флот во взаимодействии с военной контрразведкой «СМЕРШ» не только выполнили все возложенные на них задачи, но и поразили мир высоким уровнем профессионализма, организации и смекалкой при реализации войсковых и чекистских операций.

И сегодня действующие сотрудники органов безопасности в войсках в работе и жизни стремятся следовать примеру старшего поколения ветеранов, преумножая героическую славу легендарного «СМЕРШ» и продолжая традиции органов государственной безопасности нашего Отечества.

Фото предоставлено Управлением ФСБ России по Северному флоту.