Военные контрразведчики рассказали педагогам и родителям кадетов Нахимовского военно-морского училища об основных направлениях профилактики «колумбайна»

В филиале Нахимовского военно-морского училища прошел «круглый стол» на тему: «Общее понятие «колумбайн» и «скулшутинг». Выявление фактов приверженности ребенка к данным идеологиям. Локализация предпосылок возникновения источников, порождающих детскую агрессию и насилие».

В мероприятии приняли участие представители руководства филиала, Управления ФСБ России по Северному флоту, воспитательско-преподавательский состав и родители воспитанников училища.

Сотрудники органа безопасности рассказали об истории термина «скулшутинг», характеризующего вооружённые нападения учащегося или постороннего на школьников в образовательной организации.

Первый подобный случай был зафиксирован в 1927 году в школе города Бат штата Мичиган в США. В результате серии взрывов, организованных местным фермером, недовольным убытками из-за налога на строительство этой школы, погибли 44 ученика 2 – 6 классов, порядка 58 – получили тяжёлые огнестрельные ранения.

В 1999 году в Америке имело место резонансное вооружённое нападение на школу с огнестрельным оружием и самодельными взрывными устройствами. Двое учащихся школы «Колумбайн» в округе Джефферсон штата Колорадо убили 12 детей и 1 учителя, ранили 23 школьника.

С той поры название школы стало нарицательным, «колумбайном» теперь именуют случаи вооружённого нападения на школьников.

Явление получило распространение по всему миру. Не осталась в стороне и Россия. Первый случай стрельбы в школе датируется 2014 года, когда в Москве учащийся застрелил учителя и полицейского, взял в заложники одноклассников. Крупнейшей по числу жертв стала трагедия, произошедшая в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.

Сотрудники УФСБ России по Северному флоту рассказали об основных поведенческих признаках, которые могут свидетельствовать о склонности подростков к деструктивному поведению и участию в движении «колумбайн».

В первую очередь, к ним относятся социальные изменения, проявляемые в форме отказа от посещения занятий или выполнения заданий учителей, высказывания угроз, проявления агрессии, демонстративного дистанцирования от сверстников, а также перемены в поведении, в частности – использование псевдонимов с личными данными убийц и школьных стрелков; проявление склонности к насилию, ненависти к конкретному человеку или группе лиц, интереса к огнестрельному и холодному оружию, массовым убийствам или убийцам; замкнутость в общении со сверстниками; нервозность.

Иногда резко меняется и внешний вид школьника, он пытается подражать в верхней одежде «известным» школьным стрелкам (длинные плащи, берцы, кожаные перчатки с обрезанными пальцами); носит футболки с надписями и изображениями «Ненависть», «Нормальные люди боятся меня», «Нечего терять», «Оффник», «Wrath», «Shouting», «KMFDM», «Natural Selection»; одевает солнцезащитные очки даже в помещениях; злоупотребляет пирсингом.

Как сообщает УФСБ России по Северному флоту, для предупреждения несчастных случаев, проявления насилия, криминального поведения, экстремистских действий в подростковой и молодёжной среде родителям и педагогам рекомендуем быть предельно внимательными к детям и их окружению, увлечениям и проблемам, используемым ими символике и сленгу. При выявлении признаков деструктивного поведения подростков – обращаться в правоохранительные органы.

Фото: УФСБ России по Северному флоту.