Военные медики Северного флота провели занятия по тактической медицине с морскими пехотинцами

На одном из военных полигонов в Печенгском округе Мурманской области с военнослужащими отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота были проведены занятия по тактической медицине.

Как отметил начальник военно-медицинского управления Северного флота полковник медицинской службы Андрей Жданов, под руководством которого проходили занятия, основное внимание уделялось совершенствованию методической и практической подготовки военнослужащих при розыске раненых, оказанию им первой помощи и эвакуации с поля боя в сложных климатических условиях.

«Военнослужащие обучались на шести учебных точках, попробовали своими руками остановить кровотечение не только с помощью всем известного кровоостанавливающего резинового жгута, но и с использованием турникетов, гемостопов, учились применять весь спектр средств по протоколу, который используется при оказании первой помощи, в том числе обезболивающие, кровоостанавливающие, средства восстановления дыхания», – подчеркнул полковник медицинской службы Андрей Жданов.

Учебные точки были организованы как в учебных классах, так и непосредственно на полигоне.

В классах изучалась теория, там же были проведены занятия по основам десмургии – умению накладывать повязки, и по различным способам оказания первой помощи.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на тактическом медицинском поле отрабатывались приёмы тактической медицины – скрытное приближение к раненому на поле боя, извлечение из поврежденной бронетехники, применение различных способов эвакуации раненых в зависимости от условий на поле боя.

К проведению занятий привлекались инструкторы по тактической медицине, имеющие боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции, а также специалисты военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

Они передали военнослужащим современные теоретические знания и обучили эффективным алгоритмам действий в боевых условиях, помогли закрепить их на практике.

Занятия по тактической медицине с военнослужащими бригады морской пехоты проводятся регулярно. Каждый элемент доводится до автоматизма, чтобы боец смог с закрытыми глазами при ранении оказать медицинскую помощь себе и своему товарищу.

Фото: https://new.mil.ru/news/bef5c367-1965-4c3a-8899-38e80104d193