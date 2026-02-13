«Саамские традиции»: для «Паспорта Полярника» разработан новый штампВ регионе планируется установить квоты для приёма на работу участников специальной военной операции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)13.02.26 12:30

Военные медики Северного флота провели занятия по тактической медицине с морскими пехотинцами

На одном из военных полигонов в Печенгском округе Мурманской области с военнослужащими отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота были проведены занятия по тактической медицине.

Как отметил начальник военно-медицинского управления Северного флота полковник медицинской службы Андрей Жданов, под руководством которого проходили занятия, основное внимание уделялось совершенствованию методической и практической подготовки военнослужащих при розыске раненых, оказанию им первой помощи и эвакуации с поля боя в сложных климатических условиях.

«Военнослужащие обучались на шести учебных точках, попробовали своими руками остановить кровотечение не только с помощью всем известного кровоостанавливающего резинового жгута, но и с использованием турникетов, гемостопов, учились применять весь спектр средств по протоколу, который используется при оказании первой помощи, в том числе обезболивающие, кровоостанавливающие, средства восстановления дыхания», – подчеркнул полковник медицинской службы Андрей Жданов.

Учебные точки были организованы как в учебных классах, так и непосредственно на полигоне.

В классах изучалась теория, там же были проведены занятия по основам десмургии – умению накладывать повязки, и по различным способам оказания первой помощи.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на тактическом медицинском поле отрабатывались приёмы тактической медицины – скрытное приближение к раненому на поле боя, извлечение из поврежденной бронетехники, применение различных способов эвакуации раненых в зависимости от условий на поле боя.

К проведению занятий привлекались инструкторы по тактической медицине, имеющие боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции, а также специалисты военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

Они передали военнослужащим современные теоретические знания и обучили эффективным алгоритмам действий в боевых условиях, помогли закрепить их на практике.

Занятия по тактической медицине с военнослужащими бригады морской пехоты проводятся регулярно. Каждый элемент доводится до автоматизма, чтобы боец смог с закрытыми глазами при ранении оказать медицинскую помощь себе и своему товарищу.

 

 

Фото: https://new.mil.ru/news/bef5c367-1965-4c3a-8899-38e80104d193

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Морские порты акватории Севморпути сильно различаются по вкладу в грузооборот
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Путеводитель по Вселенной». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,50% годовых-PRO Валюту (16+)Доллар дорожает к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 февраля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»