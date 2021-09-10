Военные моряки и морские пехотинцы Северного флота отработали освобождение морского порта в Арктике

В ходе учения военные моряки и морские пехотинцы Северного флота впервые в истории отработали освобождение территории порта, захваченного диверсионно-разведывательной группой условного противника.

Воины-североморцы выполнили высадку морского десанта на побережье реки Енисей, совершение марша и проведение штурмовой операции при освобождении стратегического объекта в Арктике – Дудинского морского порта одновременно с воды, с воздуха и с земли.

В учении была применена палубная авиация – вертолёты Ка-27, быстроходные лодки, артиллерия большого противолодочного корабля «Североморск», а также двухзвенные вездеходы.

Учение с арктической экспедиционной группировкой Северного флота проходит в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации под руководством командующего Северным флотом и является завершающим этапом проведения комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки сил (войск) Северного флота в текущем году.

В ходе учения предусматривается отработка вопросов обеспечения безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности Российской Федерации в акватории Северного морского пути, решение задач управления арктической экспедиционной группировкой в ходе проведения совместных специальных операций по блокированию и уничтожению террористов.

Практические действия сил (войск) Северного флота пройдут на полигонах Мурманской области, в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа. На одном из этапов учения силы (войска) Северного флота отработают практические действия по защите коммуникаций Северного морского пути и применению разнородных сил флота в Арктической морской зоне.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, к учению привлекается до 8 тысяч военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, около 120 летательных аппаратов и до 50 боевых кораблей и судов обеспечения.