Военные моряки Северного флота передают продовольственные пайки жителям Донбасса

Несколько тонн продовольствия собрали военнослужащие различных соединений Северного флота для беженцев с Украины и жителей Донбасса. Свои продовольственные пайки отдали офицеры дивизии ракетных кораблей и члены экипажей тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков».

Продукты длительного хранения передаются в приёмные политических партий и общественных организаций, которые работают в городах Кольского Заполярья для дальнейшей транспортировки на Донбасс и распределения продуктовых наборов среди беженцев.

Как сообщает пресс-служба СФ, подобная практика добровольной передачи продовольственных пайков военнослужащих Северного флота жителям Донбасса и беженцам будет продолжена.

Семьи военнослужащих Северного флота также активно подключились к сбору гуманитарной помощи и передали для детей Донбасса предметы гигиены, игрушки, вещи и детское питание.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12412850@egNews