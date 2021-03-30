Военные полицейские Северного флота приступили к последнему отборочному этапу конкурса «Страж порядка»

В Североморске состоялось торжественное открытие заключительного отборочного этапа конкурса профессионального мастерства военных полицейских «Страж порядка». Церемония была организованна на плацу военного городка соединения десантных кораблей. Возглавил её заместитель начальника штаба флота – начальник регионального управления военной полиции по Северному флоту полковник Виктор Семёнов. Он поздравил участников с началом соревнований и пожелал каждому одержать победу в упорной борьбе, в первую очередь над самим собой. Приветственное слово военнослужащим сказал также первый заместитель главы ЗАТО г.Североморск Андрей Федулов.

По завершении митинга военные полицейские прошли торжественным маршем перед трибуной с командованием и гостями, а лучшие водители военной автоинспекции показали своё мастерство в управлении служебными УАЗ «Патриот». Они выполнили на большой скорости «змейку» передним и задним ходом и другие элементы конкурсных упражнений армейских игр. Кроме того, военнослужащие показали зрителям эпизод поимки и обезвреживания вооружённого преступника.

По окончании выступлений все желающие смогли осмотреть выставку техники и специальных средств военной полиции, которые применяются для обеспечения правопорядка и воинской дисциплины в военных гарнизонах Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, отборочный этап конкурса продлится несколько дней. Его итоги будут подведены в конце недели. Победители отправятся защищать честь военной полиции Северного флота на всеармейский этап, который традиционно проходит в центральной полосе России.