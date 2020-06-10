Военные полицейские Северного флота проведут специальное учение

На Северном флоте началось трехдневное специальное учение военной полиции с привлечением всех региональных и территориальных подразделений, дислоцированных в границах Мурманской и Архангельской областей.

В ходе учения будут отработаны вопросы боевой готовности, обеспечения правопорядка и воинской дисциплины, безопасности дорожного движения при перемещении войск, а также охраны пунктов управлений и сопровождения особо важных грузов. Все учебные мероприятий будут проведены с учетом опыта, полученного военнослужащими военной полиции в Сирийской Арабской Республике.

Особое внимание в ходе проведения различных этапов учения планируется уделить взаимодействию сил военной полиции Северного флота с подразделениями ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС в зоне ответственности Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего в учениях будет задействовано более 1000 военнослужащих военной полиции, комендатур и военной автоинспекции и свыше 100 единиц военной техники, а также беспилотные летательные аппараты для проведения тактической разведки местности.