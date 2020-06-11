Военные полицейские Северного флота провели специальные учения

На Северном флоте завершились трехдневные специальные учения военной полиции с привлечением всех региональных и территориальных подразделений, дислоцирующихся в границах Мурманской и Архангельской областей.

В ходе учения отработаны вопросы боевой готовности, обеспечения правопорядка и воинской дисциплины, безопасности дорожного движения при перемещении войск, а также охраны пунктов управлений и сопровождения особо важных грузов.

Особое внимание в ходе проведения различных этапов учения было уделено взаимодействию сил военной полиции Северного флота с подразделениями ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС, дислоцированными в зоне ответственности Северного флота. Отработан эпизод по задержанию группы условных преступников, бежавших из дисциплинарной воинской части.

Отработаны вопросы по обеспечению безопастности дорожного движения при передвижении воинских колонн, совместные действия ВАИ с оперативными службами МЧС, ГИБДД МВД России на месте дорожно-транспортного происшествия. Проверена готовность военных автомобильных инспекций к применению сил и средств в различных условиях.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, действия подразделений военной полиции в ходе учения командованием оценены на хорошо, все поставленные перед ними задачи были выполнены. Данные тренировки позволяют подразделениям военной полиции получать дополнительный опыт в решении задач по предназначению.

Всего в учениях было задействовано более 1000 военнослужащих военной полиции, комендатур и военной автоинспекции и свыше 100 единиц военной техники, а также беспилотные летательные аппараты для проведения тактической разведки местности.